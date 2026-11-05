Літак рейсу Варшава-Брюссель отримав повідомлення про вибухівку

Літак польської авіакомпанії LOT, який летів з Варшави до Брюсселя, безпечно приземлився в бельгійському аеропорту після отримання повідомлення про загрозу вибуху.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VRT з посиланням на пресслужбу аеропорту Брюсселя.

Повідомлення про загрозу вибуху на літаку, що вилетів із Варшави, надійшло у четвер перед запланованою посадкою в Брюсселі. Згідно з процедурою, федеральна поліція Бельгії негайно провела аналіз ризиків.

"Після перевірки федеральною поліцією з’ясувалося, що додаткових заходів вживати не потрібно. Літак тим часом безпечно приземлився", – повідомили в пресслужбі летовища.

Хоча ситуація була швидко вирішена, поліція повідомляє, що триває розслідування щодо можливого зв’язку з попередніми подібними інцидентами цього тижня.

У четвер, 5 листопада, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Цього ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.