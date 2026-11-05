У Литві очікують на прибуття кількох десятків американських військових

Литовський прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс розповів, що у країні очікують на прибуття кількох десятків американських військовослужбовців, які наразі дислокуються в Польщі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у четвер, 5 листопада, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами Сінкявічюса, Литва очікує на прибуття 50 американських військовослужбовців, які наразі дислокуються в Польщі, в Пабраде.

"До Пабраде буде передислоковано ще 50 військовослужбовців із Польщі, крім тих, хто прибуде в листопаді. Це хороша новина; іншими словами, наші союзники, Сполучені Штати, цінують наше партнерство", – сказав литовський прем’єр.

Також зауважимо, що на початку вересня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

Наприкінці вересня писали, що президент Польщі Кароль Навроцький сподівається, що США остаточно затвердять плани щодо створення постійної військової бази в Польщі, і, якщо це відбудеться – вона отримає назву "Форт Трамп" (Fort Trump).