Прем’єр Грузії розкритикував звіт Єврокомісії щодо прогресу країни у вступі в ЄС

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому заявили, що процес вступу Грузії до Європейського Союзу де-факто залишається призупиненим.

Про це Кобахідзе сказав під час спілкування з журналістами, цитує NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС не містить жодної обґрунтованої критичної оцінки на адресу Тбілісі.

При цьому він назвав "ганебними" рекомендації Брюсселя щодо реформування судової системи.

"Це не гостра доповідь. Гострою вона була б, якби ґрунтувалася на фактах. У цій доповіді немає жодної гостроти, бо жодне зауваження не підкріплене вагомими аргументами. Навпаки, ця доповідь виявилася гострою для її власних авторів, оскільки вони не змогли представити жодної обґрунтованої претензії", – сказав він.

Коментуючи частину звіту, де зазначили на необхідності Грузії забезпечити призначення до загальних судів та Вищої ради юстиції Грузії за вирішальної ролі міжнародних експертів, Кобахідзе заявив, що "європейська бюрократія не розуміє верховенства права".

"Ми бачимо, до якого рівня опустилася європейська бюрократія. Коли йдеться про те, що суддів мають призначати ззовні, це підтверджує те, про що ми говорили весь цей час: європейська бюрократія не розуміє значення верховенства права, демократії та конституціоналізму і тому висуває такі пропозиції. Це, хочу сказати, просто ганебно", – заявив глава уряду.

Нагадаємо, опублікований 4 листопада щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС констатує, що процес євроінтеграції Грузії де-факто зупинено, а країна зберігає статус кандидата лише формально.

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