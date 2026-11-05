ЄС перерахував Україні 4,36 млрд євро на бюджетні та оборонні потреби

Європейський Союз у четвер, 5 листопада, перерахував Україні 4,36 млрд євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan, з яких 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, а ще 658 млн євро – фінансування оборонних потреб.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у Європейській комісії.

Чергова виплата ЄС Україні на суму 4,36 млрд євро поєднує два компоненти фінансової підтримки: кошти для забезпечення потреб державного бюджету та додаткове фінансування оборони.

"Виконавши умови, погоджені з міжнародними партнерами, Україна продемонструвала свою незмінну відданість вступу до ЄС та зміцненню економічної стійкості. Перераховані сьогодні 4,36 млрд євро в межах Ukraine Support Loan відображають цей прогрес", – заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у коментарі "Європейській правді".

За його словами, це фінансування дасть Україні більше стійкості в умовах війни.

Як уточнили "Європейській правді" у Єврокомісії, із загальної суми сьогоднішньої виплати 3,7 млрд євро становить другий транш макрофінансової допомоги (MFA). Для його отримання Україна виконала всі 12 погоджених з Європейським Союзом умов.

Серед них – ухвалення законодавства щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, скасування звільнення від ПДВ комерційного імпорту товарів невеликої вартості у поштових відправленнях, а також заходи з підвищення дотримання податкового законодавства тощо.

Окремо Єврокомісія перерахувала 658 млн євро в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. Це вже сьома виплата на оборонні потреби за цією програмою.

Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, ракет, радарів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів для протиповітряної оборони України. При цьому більшу частину фінансування використають для закупівлі обладнання в українських компаній.

За даними Єврокомісії, до кінця поточного року Україні залишається доступним фінансування ЄС загальним обсягом 25,2 млрд євро.

Зокрема, близько 20,9 млрд євро можуть бути перераховані в межах Ukraine Support Loan. Із цієї суми 11,9 млрд євро передбачено для підтримки оборонно-промислового потенціалу України, а 9 млрд євро – на бюджетну підтримку.

Крім того, ще майже 4,4 млрд євро бюджетної допомоги доступні Україні в межах програми Ukraine Facility, без урахування її додаткового фінансування через Ukraine Support Loan.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС також готує Україні біля 8 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.