ЗМІ: Італія завершує підготовку нового пакета військової допомоги Україні

Італія завершує підготовку нового пакета військової допомоги для України й міністр оборони Гвідо Крозетто представить його депутатам наступного тижня.

Про це агентству Reuters повідомили два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як зазначається, очікується, що цей пакет – 13-й транш військової допомоги Італії з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році – буде затверджено після того, як 10 листопада Крозетто проінформує парламентський комітет з питань розвідки та безпеки COPASIR.

За словами співрозмовників, хоча зміст пакета залишиться засекреченим, до нього можуть увійти ракети-перехоплювачі Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Нагадаємо, 26 жовтня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що для України уже готовий новий пакет військової допомоги.

Водночас 28 жовтня ЗМІ писали, що 13-й пакет італійської військової допомоги Україні залишається в підвішеному стані, а прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні очікує проміжних виборів у США, перш ніж розблокувати це питання.

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