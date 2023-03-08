Глава МИД Германии прокомментировала возможную причастность проукраинской группы к подрыву газопроводов РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не делать преждевременных выводов относительно взрывов на "Северных потоках", основываясь на информации СМИ.

Об этом она заявила во время визита в Ирак, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Конечно, мы очень внимательно следим за любыми новыми отчетами и любыми выводами, сделанными различными субъектами", - сказала Бербок.

"Но сила конституционной демократии заключается в том, что официальные органы, ответственные за то, чтобы пролить свет на что-то, могут спокойно проводить свои расследования, и что правительство может выносить вердикт на основе их работы, а не делать преждевременные выводы из сообщений СМИ", - добавила министр.

Бербок напомнила, что генеральный прокурор Германии отвечает за расследование саботажа с октября 2022 года. Следователи в Дании и Швеции недавно сообщили Совету Безопасности ООН, что их расследования также еще не дошли до завершения.

Ранее в среду министр обороны Алексей Резников отрицал причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной прессе об "украинском следе".

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Британское издание The Times сообщило, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, который якобы профинансировал диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.