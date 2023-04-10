На границах Литвы, Латвии и Польши развернули более 60 нелегальных мигрантов из Беларуси

За воскресенье 9 марта на границах Польши, Латвии и Литвы развернули более 60 человек, которые пытались нелегально перейти границу из Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Государственная пограничная служба Литвы в понедельник сообщила, что за предыдущие сутки на белорусской границе развернули двух человек.

В то же время латвийские пограничники говорят о 36 попытках.

В Польше пограничники информируют о 28 попытках пересечения границы. Также заявляли, что часть мигрантов, после того, как им помешали пройти на территорию Польши, бросали в пограничников ветки и камни.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

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