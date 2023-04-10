У партії Шольца закликали до більшої відкритості у питанні передачі Україні винищувачів

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот вважає, що уряд може бути більш відкритим у тому, що стосується передачі Україні західних винищувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Щодо запиту України на винищувачі, то політик СДПН закликає до більшої відкритості.

"З поважних причин ми завжди говорили, що наша військова підтримка базується на перебігу війни", - сказав він.

За його словами, мета залишається незмінною - щоб Україна виграла цю війну як вільна, демократична і суверенна країна.

"Для цього ми повинні оснастити її так, щоб вона була здатна не тільки захищати себе, але й звільняти території, захоплені Росією" – заявив Рот, аргументуючи потребу України в літаках.

Варто зазначити, що канцлер Олаф Шольц раніше неодноразово виключав передачу Україні західних винищувачів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорював у Брюсселі питання надання Україні винищувачів F-16.

"Обговорення складалося з двох блоків. Перший – ми розвіяли деякі аргументи тих, хто каже, що надання літаків - це занадто довго, складно і майже неможливо. Але ніхто не каже, що це непотрібно", - сказав Кулеба.

"По-друге, рішень немає, але я отримав запевнення, що з урахуванням наданої мною інформації про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками, ніж дехто вважає, вона буде обговорена в столицях із політичним керівництвом держав", - додав він.