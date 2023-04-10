В партии Шольца призвали к большей открытости в вопросе передачи Украине истребителей

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот считает, что правительство может быть более открытым в том, что касается передачи Украине западных истребителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По запросу Украины на истребители, то политик СДПГ призывает к большей открытости.

"По уважительным причинам мы всегда говорили, что наша военная поддержка базируется на ходе войны", - сказал он.

По его словам, цель остается неизменной - чтобы Украина выиграла эту войну как свободная, демократическая и суверенная страна.

"Для этого мы должны оснастить ее так, чтобы она была способна не только защищать себя, но и освобождать территории, захваченные Россией" - заявил Рот, аргументируя потребность Украины в самолетах.

Стоит отметить, что канцлер Олаф Шольц ранее неоднократно исключал передачу Украине западных истребителей.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждал в Брюсселе вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

"Обсуждение состояло из двух блоков. Первый - мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорит, что предоставление самолетов - это слишком долго, сложно и почти невозможно. Но никто не говорит, что это ненужно", - сказал Кулеба.

"Во-вторых, решений нет, но я получил заверения, что с учетом предоставленной мной информации о гораздо более высокой готовности Украины оперировать этими самолетами, чем некоторые считают, она будет обсуждена в столицах с политическим руководством государств", - добавил он.