Винищувачі дадуть до літа, Польща обмежує зерно, дружба Орбана з РФ і Білоруссю: новини дня

У фокусі дня – новини щодо зливу документів США, варіанти трибуналу для Путіна, західні і радянські винищувачі для України, дружба Угорщини з агресорами, зернова криза, а також Євросоюз і Китай.

Сьогодні прем`єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з візитом до Канади.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з українським колегою оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

На тлі візиту українського прем’єра міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.

А ще Україна і Канада погодили оновлену Угоду про вільну торгівлю.

Всі важливі і цікаві новини 11 квітня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Війна з РФ, витоки документів

Війна в Україні не завершиться у найближчому майбутньому. Це випливає з прогнозу Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроля). У Євроконтролі, зокрема, прогнозують обмеження польотів над Україною, Росією, Білоруссю та Молдовою збережуться до 2029 року.

В Україні відповіли на прогноз Євроконтролю про обмеження польотів до 2029-го.

"Що важливо розуміти – Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації", – наголошують в "Украерорусі".

Там додають, що прогноз Євроконтролю буде оновлений "після появи нових об’єктивних факторів, як-то завершення війни та переформатування мережі маршрутів".

А американське The Washington Post з посиланням на один з секретних військових документів США, які потрапили в мережу, повідомляє, що Сполучені Штати сумніваються в успішності українського контрнаступу.

Хоча, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном повідомив, що США впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою.

Стосовно витоку документів Сполучених Штатів, Британія попередила про "серйозний рівень неточності" злитих даних, а лідер більшості в Сенаті США просить провести закритий брифінг.

За даними CNN, розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці.

Щодо подій на полі бою, то розвідка Британії очікує більшої участі десантників РФ у наступальних операціях в Україні.

Тим часом, світове співтовариство досі не визначилось із видом трибуналу щодо російського злочину агресії. На розгляді 3 варіанти, повідомив головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич в інтерв’ю "Європейській правді".

Та навіть те, що відбувається до створення трибуналу, є важливим.

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна змінює політичну і правову реальність навколо цієї особи. Тепер Путін офіційно є підозрюваним у вчиненні воєнного злочину, і для тих лідерів, які себе поважають, зустрічатися з ним – просто неприпустимо.

В уряді Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його приїзду.

Винищувачі для України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", – додав він.

До речі, крім Польщі і Словаччини винищувачі МіГ-29 може надати і Болгарія, але не безкоштовно, бо це вплине на обороноздатність країни.

Зокрема, міністерство оборони Болгарії провело успішні переговори щодо можливостей втілення так званих "трикутних угод" для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності.

А ще міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Міноборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном під час його візиту в Україну. Вони обговорили морську безпеку та аспекти розвитку української армії.

Інша допомога Україні

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з прем’єром України оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

На тлі візиту українського прем’єра міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.

А ще Україна і Канада погодили оновлену Угоду про вільну торгівлю.

Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових.

Вчергове військову допомогу Україні союзники обговорюватимуть 21 квітня – на одинадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".

Вища рада оборони Румунії обговорила втручання РФ у справи Молдови і підтримку України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його італійський колега Антоніо Таяні також поговорили про подальшу підтримку України, яка би "гарантувала перемогу України над російською агресією".

Україна за час повномасштабної війни отримала через USAID понад 2900 генераторів, а у Польщі хочуть стати фінансовим хабом для відбудови України.

Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер заявила, що Австрія і надалі підтримуватиме Україну, але без військової допомоги. До речі, в Австрії заступник мера міста пішов у відставку через фото у формі НКВС в Білорусі.

Дружба Угорщини з агресорами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок, 11 квітня, приїхав з візитом до російської столиці Москви.

Це вже третій візит Сійярто до Москви з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Востаннє Сійярто приїжджав до російської столиці у жовтні 2022 року.

Під час візиту до Москви він домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Тим часом, очільник МЗС Білорусі приїхав в Угорщину говорити про економічну співпрацю.

"Під головуванням Сергєя Алєйника та міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто в Будапешті 12 квітня відбудеться засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва", – йдеться в повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства.

Сполучені Штати можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана.

Як пише видання 444.hu, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Зернова криза

Україна каже, що Росія довела зернову угоду до "критичної ситуації".

У межах "зернової угоди" представники Росії, Туреччини та ООН інспектують судна на шляху до українських портів і з них. Спільна комісія узгоджує назви кораблів, які підлягають перевірці.

У вівторок, за словами заступника міністра інфраструктури України, жодних перевірок не відбулося.

Зерно відправляють не тільки морем, але й через сусідні країни Євросоюзу, у тому числі, Польщу.

Новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами у вівторок пообіцяв звернутись до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Про звернення до Єврокомісії Телус заявив за підсумками зустрічі в Раколупах Дужих на Люблінщині, де зібрались представники сільськогосподарських організацій Польщі, Чехії, Румунії та Словаччини.

Протягом останніх тижнів фермери в Польщі, Румунії, Болгарії та інших країнах скаржаться на безмитний імпорт українського зерна, який, як вони стверджують, обвалив вартість їхньої продукції та призвів до збитків.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Євросоюз і Китай

Заяви Макрона щодо Тайваню здійняли хвилю критики, дипломати кажуть про шкоду для України. Президент Франції Еммануель Макрон потрапив під шквал критики за слова про те, що Європа повинна дистанціюватися від назріваючої напруженості між США і Китаєм щодо Тайваню і виробити власну стратегічну незалежність у всіх сферах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.

А в уряді Іспанії закликають Європу "не відвертатись" від Китаю.

Новини з Німеччини

Німеччина влітку змінить посла в Україні, яка завершує четвертий рік роботи у Києві.

3,4 мільйона німців ніколи не були в інтернеті, а ще стало відомо, що кожен десятий німець – трудоголік.

У Німеччині 2022 рік став рекордним за кількістю підривів банкоматів.

Також цікаво, що невдовзі почнеться розгляд першого із близько 180 позовів людей, які переконані, що щеплення від коронавірусу мало негативні наслідки для їхнього здоров’я.

У Німеччині врятували застряглу у кришці люка білку, яка "не хотіла співпрацювати".

Серед інших новин дня

Понад 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після початку повномасштабної війни.

У Швейцарії відкидають звинувачення, що заморожують мало російських активів.

Омбудсмана РФ виключили з європейської мережі правозахисних організацій.

В Англії курцям роздадуть мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням.

Російськомовні Латвії вперше вважають орієнтацію на Захід більш бажаною, ніж на Схід.

Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах на кордоні, повідомляють про загиблих. Крім того, у Вірменії через полонених, яких утримує Азербайджан, блокували кордон з Грузією.

Фінські органи охорони здоров’я пропонують додатковий податок на цукор, сіль та жирну їжу.

На півночі Косова стріляли в серба, підозрюється місцевий поліцейський.

У Молдові визнали конституційною заборону георгіївської стрічки для прославляння агресії РФ.