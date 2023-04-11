В Україні відповіли на прогноз Євроконтролю про обмеження польотів до 2029-го

Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух" у вівторок прокоментувало прогноз Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) про обмеження польотів над Україною до 2029 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві на сайті "Украероруху".

Як пояснює українське відомство, Євроконтроль двічі на рік публікує чи оновлює семирічні прогнози повітряного руху.

Прогноз щодо України ґрунтується на нинішній ситуації: закриття повітряного простору через воєнні дії, обмеження в повітряному просторі Молдови, суттєве скорочення польотів у сусідніх державах – Польщі, країнах Балтії та Скандинавії тощо.

"Проте що важливо розуміти – Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації", – наголошують в "Украерорусі".

Там додають, що прогноз Євроконтролю буде оновлений "після появи нових об’єктивних факторів, як-то завершення війни та переформатування мережі маршрутів".

"Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", – наголошує відомство.

Як повідомлялось раніше у вівторок, Євроконтроль у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови збережуться.

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.