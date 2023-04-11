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В Естонії запровадили універсальний музейний пропуск

Вівторок, 11 квітня 2023, 22:19

З вівторка в Естонії з’явилась можливість придбати річну музейну карту, яка дає право на необмежене відвідування понад 100 музеїв і 500 виставок по всій країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Вартість цифрової музейної карти в Естонії на базі QR-коду та ID-карти становить 59 євро. Карта не має пластикового носія з екологічною метою – власник має продемонструвати цифровий квиток або документ, що посвідчує особу, на касі.

Мета музейної карти полягає в тому, щоб об'єднати під одним квитком виставки та заходи музеїв Естонії, зробивши їхнє відвідування дешевшим і зручнішим.

"В ім'я цього моменту ми вели роботу останні три роки, і дуже щасливі, що до музейної карти долучилися як популярні серед жителів країни музеї, так і маловідомі заклади, які, тим не менш, варті того, щоб їх відвідати", – сказав керівник проєкту музейної карти Керт Каск.

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Загалом до музейної карти приєдналися 116 музеїв з усієї Естонії. Значна їх частина розташована в Гар’юмаа, що на півночі країни, й столиці Таллінні, а також у Тарту, де взяти участь у проекті вирішили всі музеї.

Міністр культури Естонії Пірет Хартман сподівається, що музейна карта допоможе підвищити відвідуваність музеїв та дозволити "побачити наші музеї світового рівня людям, які в іншому разі їх би не відвідали".

Перший примірник карти був переданий Сір'є Каріс – дружині президента Естонії, відомій любов’ю до музеїв.

Раніше аналогічні проєкти музейної карти запровадили Фінляндія та Нідерланди, після чого власники таких карт стали відвідувати музеї приблизно вчетверо активніше, ніж раніше.

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