Глава МЗС Білорусі в Угорщині говорив про переговори і перемир’я в Україні

Міністр закордонних справ Білорусі Сергєй Алєйник під час візиту в Будапешт закликав негайно оголосити перемир’я в Україні і розпочати переговори про мир.

Заяву білоруського міністра, як пише "Європейська правда", наводить МЗС Білорусі.

"Позиція Мінська щодо України однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я і розпочинати переговори – що раніше, то краще. Білорусь, як і Угорщина, на боці миру", – сказав очільник білоруського МЗС.

Він додав, що Мінськ, зі свого боку, "вживав і вживатиме всіх можливих зусиль для деескалації конфлікту в Україні".

Алєйник звинуватив "деякі країни" у тому, що вони намагаються втягнути Білорусь у війну. Він сказав, що на підтвердження цього є "конкретні дії, факти".

"Питання безпеки держави та громадян стоять як ніколи гостро. За всі роки свого суверенітету та своєї незалежності Білорусь не перебувала в такій тривожній та загрозливій її безпеці ситуації, як сьогодні", – сказав він.

Білоруський міністр заявив, що його країна "ніколи не створювала проблем ні сусідам, ні іншим країнам". "Не робимо цього і зараз. Білорусь – виключно миролюбна країна.

Нам достатньо своєї землі. Ми не збираємось ні на кого нападати", – заявив він.

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року і надала російським військам свою територію для здійснення агресії.

Російські війська проходять навчання та лікування на території Білорусі. Росія також здійснювала ракетні атаки з території Білорусі.

Алєйник у вівторок прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пояснив, що зустрівся з міністром закордонних справ Білорусі, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.





