Міністр оборони України прибув до Бухареста

Український міністр оборони Олексій Резніков прибув з візитом до столиці Румунії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Олексій Резніков зазначив, що братиме участь у першому дні Чорноморської безпекової конференції.

My visit to Bucharest begins.

It’s going to be a busy day at the 1st Black Sea Security Conference for me and our Romanian partners.

We must ensure the security of our region.

Work to strengthen the #UAarmy and anti-kremlin coalition continues! pic.twitter.com/tmZPUTDA3W