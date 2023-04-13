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Міністр оборони України прибув до Бухареста

Четвер, 13 квітня 2023, 12:12

Український міністр оборони Олексій Резніков прибув з візитом до столиці Румунії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Олексій Резніков зазначив, що братиме участь у першому дні Чорноморської безпекової конференції.

"Ми маємо подбати про безпеку нашого регіону. Працюємо на посилення української армії та антикремлівської коаліції", – прокоментував Резніков.

Нагадаємо, у Бухаресті вже почалася Чорноморська безпекова конференція, яку проводять вперше, під егідою Кримської платформи. 

Глава МЗС України, який виступав дистанційно, у промові наголосив, що сталий мир неможливий, якщо Крим залишиться окупованим.

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Румунія