Міністр оборони України прибув до Бухареста
Український міністр оборони Олексій Резніков прибув з візитом до столиці Румунії.
Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
Олексій Резніков зазначив, що братиме участь у першому дні Чорноморської безпекової конференції.
My visit to Bucharest begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 13, 2023
It’s going to be a busy day at the 1st Black Sea Security Conference for me and our Romanian partners.
We must ensure the security of our region.
Work to strengthen the #UAarmy and anti-kremlin coalition continues! pic.twitter.com/tmZPUTDA3W
"Ми маємо подбати про безпеку нашого регіону. Працюємо на посилення української армії та антикремлівської коаліції", – прокоментував Резніков.
Нагадаємо, у Бухаресті вже почалася Чорноморська безпекова конференція, яку проводять вперше, під егідою Кримської платформи.
Глава МЗС України, який виступав дистанційно, у промові наголосив, що сталий мир неможливий, якщо Крим залишиться окупованим.