Міністр оборони України прибув до Бухареста

Український міністр оборони Олексій Резніков прибув з візитом до столиці Румунії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Олексій Резніков зазначив, що братиме участь у першому дні Чорноморської безпекової конференції.

My visit to Bucharest begins.

It’s going to be a busy day at the 1st Black Sea Security Conference for me and our Romanian partners.

We must ensure the security of our region.

Work to strengthen the #UAarmy and anti-kremlin coalition continues! pic.twitter.com/tmZPUTDA3W — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 13, 2023

"Ми маємо подбати про безпеку нашого регіону. Працюємо на посилення української армії та антикремлівської коаліції", – прокоментував Резніков.

Нагадаємо, у Бухаресті вже почалася Чорноморська безпекова конференція, яку проводять вперше, під егідою Кримської платформи.

Глава МЗС України, який виступав дистанційно, у промові наголосив, що сталий мир неможливий, якщо Крим залишиться окупованим.