Министр обороны Украины прибыл в Бухарест

Украинский министр обороны Алексей Резников прибыл с визитом в столицу Румынии.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Алексей Резников отметил, что будет участвовать в первом дне Черноморской конференции по безопасности.

My visit to Bucharest begins.

It’s going to be a busy day at the 1st Black Sea Security Conference for me and our Romanian partners.

We must ensure the security of our region.

Work to strengthen the #UAarmy and anti-kremlin coalition continues! pic.twitter.com/tmZPUTDA3W