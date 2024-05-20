Аеропорт у французькій Новій Каледонії, де тривають заворушення, буде закритий ще кілька днів

Аеропорт біля столиці заморської території Франції Нова Каледонія, де тривають заворушення, залишиться закритим ще кілька днів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міжнародний аеропорт біля міста Нумеа залишиться закритим для комерційних авіарейсів до четверга 23 травня – попри наполягання деяких країн, зокрема Австралії та Нової Зеландії, які хочуть швидше евакуювати своїх громадян.

Аеропорт не працює з минулого вівторка, відколи у регіоні спалахнули заворушення через невдоволення пронезалежницьких сил реформою виборчого права. Їх називають наймасштабнішими за останні 40 років.

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Попри прибуття значних сил поліції – близько 2700 осіб, ситуація все ще залишається дуже напруженою і на багатьох дорогах залишаються барикади. Активні дії поліції, що почалися вранці у неділю, зосередилися на відновленні контролю над трасою між Нумеа та аеропортом.

На 18:30 понеділка у Парижі відбудеться нове засідання ради з питань оборони щодо ситуації у Новій Каледонії.

Очільник МВС Франції відзвітував про початкові успіхи операції. Втім, за повідомленнями журналістів на місці, чимало зі зруйнованих барикад і блокпостів бунтівників невдовзі після того відновили.

Масштабні протести у Новій Каледонії почалися з минулого понеділка. Місцеві пронезалежницькі сили невдоволені конституційною реформою виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

Противники реформи вважають, що це посилить профранцузьких політиків у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.