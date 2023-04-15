У французькому Бордо автомобіль в’їхав у групу молоді, двоє з тяжкими травмами

У Бордо легковий автомобіль – учасник несанкціонованого дрифту – в’їхав у групу молоді, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався після 11 вечора у північній частині міста. Citroën C3 під час повороту на неадекватній швидкості втратив керування і вилетів з дороги на тротуар та збив людей.

Як уточнюють у прокуратурі Бордо, місцева молодь організувала несанкціонований дрифт. Винуватець інциденту був одним з учасників, а люди на тротуарах – здебільшого глядачами, які прийшли подивитися на видовище.

Водій після цього спробував втікати з місця події, але свідки події заблокували йому дорогу і невдовзі чоловіка затримали, разом із трьома пасажирами.

Ce soir à 23h à Bordeaux un automobiliste fonce sur une foule de personnes pic.twitter.com/Nad3q8m4Hu — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) April 15, 2023

Внаслідок наїзду отримали травми шестеро, за даними у деяких ЗМІ – семеро людей. Найбільше постраждали 18-річні хлопець і дівчина, одна людина має травми середньої тяжкості, ще троє, молодь 17-26 років – легкі.

Затримані залишаються під вартою. Водій – 32-річний чоловік родом з Бордо. Його товариші молодші, 1992, 2001 і 2003 року народження.

Розслідування ведеться за фактом неумисного завдання тілесних ушкоджень з обтяжуючими обставинами.

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