Во французском Бордо автомобиль въехал в группу молодежи, двое с тяжелыми травмами

В Бордо легковой автомобиль – участник несанкционированного дрифта – въехал в группу молодежи, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел после 11 вечера в северной части города. Citroën C3 во время поворота на неадекватной скорости потерял управление и вылетел с дороги на тротуар и сбил людей.

Как уточняют в прокуратуре Бордо, местная молодежь организовала несанкционированный дрифт. Виновник инцидента был одним из участников, а люди на тротуарах – в основном зрителями, которые пришли посмотреть на зрелище.

Водитель после этого попытался скрыться с места происшествия, но свидетели происшествия заблокировали ему дорогу и вскоре мужчину задержали, вместе с тремя пассажирами.

Ce soir à 23h à Bordeaux un automobiliste fonce sur une foule de personnes pic.twitter.com/Nad3q8m4Hu — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) April 15, 2023

В результате наезда получили травмы шесть, по данным в некоторых СМИ – семь человек. Больше всего пострадали 18-летние парень и девушка, один человек имеет травмы средней тяжести, еще трое, молодежь 17-26 лет – легкие.

Задержанные остаются под стражей. Водитель – 32-летний мужчина родом из Бордо. Его товарищи младшие, 1992, 2001 и 2003 года рождения.

Расследование ведется по факту неумышленного нанесения телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, также 14 апреля в Париже произошли беспорядки в связи с утверждением непопулярной пенсионной реформы, сообщают о более 100 задержанных.