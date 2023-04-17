Опозиція Франції обіцяє протистояти пенсійній реформі Макрона, доки її не скасують

Французька опозиція заявила, що не припинить протести проти резонансної пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона, доки її не скасують.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Ліва коаліція NUPES, яка об'єднує крайніх лівих, соціалістів, комуністів та зелених, пообіцяла продовжувати виходити на вулиці доти, доки законопроєкт не скасують в цілому. Про це заявили у неділю декілька депутатів-опонентів реформи. У найближчі кілька днів вони хочуть подати новий вотум недовіри до уряду.

"Ніщо в тому, як ухвалили закон, не було демократичним", – заявив у неділю в інтерв'ю Journal du Dimanche депутат від вкрай лівих сил Мануель Бомпар, близький соратник Жана-Люка Меленшона.

Бомпар стверджує, що уряд зловживав конституційними інструментами, щоб прискорити дебати та приховати інформацію про справжні наслідки законопроєкту.

Глава Соціалістичної партії Олів'є Фор звинуватив Макрона в тому, що він розпалює розчарування та гнів по всій країні.

Що стосується лідерки ультраправих Марін Ле Пен, підтримка якої значно зросла у процесі запровадження реформи, то відповідальність за соціальну вона поклала на Макрона та ліві партії, які відмовилися проводити повноцінні парламентські дебати, сказала вона.

Ле Пен закликала провести референдум щодо законопроєкту або розпустити Національні збори, інакше "президент має піти у відставку".

Тим часом президент Макрон має виступити у понеділок "у дусі умиротворення", тоді як профспілки одноголосно відхилили його запрошення зустрічі в Єлисейському палаці. Новий раунд протестів має відбутися 1 травня.

Конституційний суд Франції підтримав пенсійну реформу Макрона, яка підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років, в п'ятницю. Через кілька годин законопроєкт затвердив сам президент Макрон.