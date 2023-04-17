Оппозиция Франции обещает противостоять пенсионной реформе Макрона, пока ее не отменят
Французская оппозиция заявила, что не прекратит протесты против резонансной пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, пока ее не отменят.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.
Левая коалиция NUPES, которая объединяет крайне левых, социалистов, коммунистов и зеленых, пообещала продолжать выходить на улицы до тех пор, пока законопроект не отменят в целом. Об этом заявили в воскресенье несколько депутатов-оппонентов реформы. В ближайшие несколько дней они хотят подать новый вотум недоверия правительству.
"Ничто в том, как приняли закон, не было демократическим", – заявил в воскресенье в интервью Journal du Dimanche депутат от крайне левых сил Мануэль Бомпар, близкий соратник Жана-Люка Меленшона.
Бомпар утверждает, что правительство злоупотребляло конституционными инструментами, чтобы ускорить дебаты и скрыть информацию об истинных последствиях законопроекта.
Глава Социалистической партии Оливье Фор обвинил Макрона в том, что он разжигает разочарование и гнев по всей стране.
Что касается лидера ультраправых Марин Ле Пен, поддержка которой значительно возросла в процессе внедрения реформы, то ответственность за социальную она возложила на Макрона и левые партии, которые отказались проводить полноценные парламентские дебаты, сказала она.
Ле Пен призвала провести референдум по законопроекту или распустить Национальное собрание, иначе "президент должен уйти в отставку".
Между тем, президент Макрон должен выступить в понедельник "в духе умиротворения", тогда как профсоюзы единогласно отклонили его приглашение встречи в Елисейском дворце. Новый раунд протестов должен состояться 1 мая.
Конституционный суд Франции поддержал пенсионную реформу Макрона, которая повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет, в пятницу. Через несколько часов законопроект утвердил сам президент Макрон.