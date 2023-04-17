Німеччина просить ЄС запровадити санкції проти атомної енергетики Росії

Федеральне міністерство економіки Німеччини в понеділок звернулось до Європейської комісії з пропозицією запровадити обмеження проти цивільного атомного сектора Росії в межах наступного пакета санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства.

"Федеральний уряд висловився в розмові з Європейською комісією на користь включення цивільного ядерного сектору (до санкцій проти РФ – ред.). Це має стати частиною наступного пакета санкцій", – йдеться в повідомленні.

Мінекономіки Німеччини заявило, що включення ядерного сектору в наступний пакет санкцій ЄС проти Росії займе певний час, але зазначило, що такі заходи мають бути впроваджені протягом перехідного періоду.

"Важливо, однак, щоб ми почали й не ухилялися від рішучих дій і в цій сфері", – наголосили в міністерстві.

Раніше на користь санкцій проти ядерної енергетики РФ неодноразово висловлювався очільник відомства, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Однак для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС, а Угорщина, як відомо, пообіцяла виступати проти будь-яких обмежень на російську ядерну енергетику.

За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.