Германия просит ЕС ввести санкции против атомной энергетики России

Федеральное министерство экономики Германии в понедельник обратилось к Европейской комиссии с предложением ввести ограничения против гражданского атомного сектора России в рамках следующего пакета санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

"Федеральное правительство высказалось в разговоре с Европейской комиссией в пользу включения гражданского ядерного сектора (в санкции против РФ – ред.). Это должно стать частью следующего пакета санкций", – говорится в сообщении.

Минэкономики Германии заявило, что включение ядерного сектора в следующий пакет санкций ЕС против России потребует определенного времени, но отметило, что такие меры должны быть внедрены в течение переходного периода.

"Важно, однако, чтобы мы начали и не уклонялись от решительных действий и в этой сфере", – отметили в министерстве.

Ранее в пользу санкций против ядерной энергетики РФ неоднократно высказывался глава ведомства, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Однако для введения любых санкций необходимо согласие всех стран ЕС, а Венгрия, как известно, пообещала выступать против любых ограничений на российскую ядерную энергетику.

По неофициальной информации, Литва предложила европейским партнерам санкции против ядерной энергетики России с исключениями для Венгрии.