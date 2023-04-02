Ле Пен обіцяє, що не буде прем’єром Франції в разі перемоги її партії на виборах

Лідерка ультраправої французької партії "Національна об’єднання" Марін Ле Пен стверджує, що в разі перемоги своєї політсили на парламентських виборах вона не буде претендувати на посаду прем’єр-міністерки.

Про це, як пише "Європейська правда", Ле Пен сказала в інтерв’ю порталу Ouest-France.

Політикиня заявила, що в разі можливих дострокових парламентських виборів "може передбачити більшість" для своєї партії.

Після цього буде утворено "уряд національної єдності на чолі з прем’єр-міністром з "Національного об’єднання" й партіями, які захочуть брати в ньому участь". Сама ж Ле Пен каже, що "очікує на обрання президенткою Республіки" у 2027 році.

Лідерка ультраправих також пообіцяла скасувати суперечливу пенсійну реформу чинного президента Франції Емманюеля Макрона, натомість запропонувати свою – зі збереженням пенсійного віку, але дозволом раннього виходу на пенсію для тих, хто почав працювати до 20 років.

"Я б запропонувала ухвалити реформу шляхом національного представництва чи референдуму", – заявила Ле Пен, водночас розкритикувавши Макрона за його "токсичні відносини" з населенням і те, що він "боїться народу".

"Національне об’єднання" вперше вибилось у лідери в соціологічному дослідженні компанії Harris Interactive. Там партії прогнозували 22% голосів, що додасть їй понад десяток депутатів у Національній асамблеї – але недостатньо для будь-якої парламентської більшості.

Нагадаємо, за підсумками останніх парламентських виборів у червні 2022 року президент Франції Еммануель Макрон втратив абсолютну більшість у Національній асамблеї, а Марін Ле Пен та її ультраправа партія "Національне об’єднання" здобула 89 місць - майже у десять разів більше, ніж мала до того.

Більше читайте про це тут: Подвійний удар по Макрону: що змінили вибори у Франції і що це означає для України.