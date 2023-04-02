Ле Пен обещает, что не будет премьером Франции в случае победы ее партии на выборах

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен утверждает, что в случае победы своей политсилы на парламентских выборах она не будет претендовать на должность премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ле Пен сказала в интервью порталу Ouest-France.

Политик заявила, что в случае возможных досрочных парламентских выборов "может предусмотреть большинство" для своей партии.

После этого будет образовано "правительство национального единства во главе с премьер-министром из "Национального объединения" и партиями, которые захотят в нем участвовать". Сама же Ле Пен говорит, что "ожидает избрания президентом Республики" в 2027 году.

Лидер ультраправых также пообещала отменить противоречивую пенсионную реформу действующего президента Франции Эмманюэля Макрона, взамен предложить свою - с сохранением пенсионного возраста, но разрешением раннего выхода на пенсию для тех, кто начал работать до 20 лет.

"Я бы предложила принять реформу путем национального представительства или референдума", - заявила Ле Пен, одновременно раскритиковав Макрона за его "токсичные отношения" с населением и то, что он "боится народа".

"Национальное объединение" впервые выбилось в лидеры в социологическом исследовании компании Harris Interactive. Там партии прогнозировали 22% голосов, что придаст ей более десятка депутатов в Национальной ассамблее - но недостаточно для любого парламентского большинства.

Напомним, по итогам последних парламентских выборов в июне 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в Национальной ассамблее, а Марин Ле Пен и ее ультраправая партия "Национальное объединение" получила 89 мест - почти в десять раз больше, чем имела до того.

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