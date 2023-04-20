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Глава МЗС Австрії: Ордер на арешт Путіна був дуже чітким і правильним сигналом

Четвер, 20 квітня 2023, 08:47

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформ".

"Ордер на арешт Путіна за звинуваченням у викраденні понад 16 тисяч дітей з України до Росії був дуже чітким і правильним сигналом. Я вітаю кожен крок, який допомагає закону торжествувати. Безкарності не повинно бути. Ніхто не може стояти над законом – навіть президент", – сказав Шалленберг.

За його словами, Австрія активно підтримує базовану у Відні Комісію з розслідування Ради ООН з прав людини у документуванні воєнних злочинів і входить в число тих 43 держав, які передали ситуацію в Україні на розгляд Міжнародного кримінального суду.

"І ми підтримуємо Суд у його важливій роботі фінансово та шляхом надання австрійського експерта для роботи в Офісі головного прокурора. Через місію ЄС в Україні ми сприяємо підготовці українських експертів-криміналістів, щоб вони могли збирати та оцінювати відповідні докази воєнних злочинів", – сказав міністр.

Австрія також входить до основної групи з понад 30 держав, які зараз працюють над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Сподіваюся, що незабаром ми побачимо тут результати і зможемо завершити розпочате. Навіть якщо правосуддя іноді потребує багато часу, я впевнений, що воно врешті-решт здійсниться", – додав Шалленберг.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю президента Володимира Зеленського, прем’єра Польщі Матеуша Моравецького та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на якому йтиметься про примусово вивезений українських дітей.

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Австрія Путін Міжнародні суди Війна з РФ