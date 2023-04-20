Глава МИД Австрии: Ордер на арест Путина был очень четким и правильным сигналом

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг поддерживает выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформ".

"Ордер на арест Путина по обвинению в похищении более 16 тысяч детей из Украины в Россию был очень четким и правильным сигналом. Я приветствую каждый шаг, который помогает закону торжествовать. Безнаказанности не должно быть. Никто не может стоять над законом – даже президент", – сказал Шалленберг.

По его словам, Австрия активно поддерживает базирующуюся в Вене Комиссию по расследованию Совета ООН по правам человека в документировании военных преступлений и входит в число тех 43 государств, которые передали ситуацию в Украине на рассмотрение Международного уголовного суда.

"И мы поддерживаем Суд в его важной работе финансово и путем предоставления австрийского эксперта для работы в Офисе главного прокурора. Через миссию ЕС в Украине мы способствуем подготовке украинских экспертов-криминалистов, чтобы они могли собирать и оценивать соответствующие доказательства военных преступлений", – сказал министр.

Австрия также входит в основную группу из более 30 государств, которые сейчас работают над созданием специального трибунала по преступлению агрессии.

"Надеюсь, что вскоре мы увидим здесь результаты и сможем завершить начатое. Даже если правосудие иногда требует много времени, я уверен, что оно в конце концов свершится", – добавил Шалленберг.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка, которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В апреле в Украине состоится международное мероприятие с участием президента Владимира Зеленского, премьера Польши Матеуша Моравецкого и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на котором речь пойдет о принудительно вывезенных украинских детях.