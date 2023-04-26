Росія висилає 10 норвезьких дипломатів

Росія оголосила небажаними на своїй території 10 представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони.

Про це МЗС Росії повідомило у серед у своїй заяві, пише "Європейська правда".

Згідно з заявою, 26 квітня в МЗС Росії викликали посла Норвегії Роберта Квіле. Йому висловили "рішучий протест" у зв'язку з рішенням Осло вислати 15 дипломатів посольства Росії у Норвегії і співробітників апарату військового аташе.

"Цей ворожий крок ще більше погіршив ситуацію у двосторонніх відносинах, що перебувають і без того на критично низькому рівні", – заявили у російському відомстві.

Квіле вручили ноту про оголошення у відповідь персонами нон грата 10 представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони.

Послу Норвегії також заявили про введення обмежень на найм норвезькими дипмісіями персоналу з-поміж російських громадян.

13 квітня Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ у Норвегії, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям.

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт зазначила, що Росія наразі є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності.

Спецслужба Норвегії розповіла, що співробітники посольства РФ намагалися вербувати нових інформаторів, вести радіорозвідку та купувати передові технології.