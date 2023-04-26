Россия высылает 10 норвежских дипломатов

Россия объявила нежелательными на своей территории 10 представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

Об этом МИД России сообщил в среду в своем заявлении, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, 26 апреля в МИД России вызвали посла Норвегии Роберта Квиле. Ему выразили "решительный протест" в связи с решением Осло о высылке 15 дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе.

"Этот враждебный шаг еще больше ухудшил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", – заявили в российском ведомстве.

Квиле вручили ноту об объявлении в ответ персонами нон грата 10 представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

Послу Норвегии также заявили о введении ограничений на найм норвежскими дипмиссиями персонала из числа российских граждан.

13 апреля Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт отметила, что Россия сейчас является самой большой угрозой для Норвегии с точки зрения разведывательной деятельности.

Спецслужба Норвегии рассказала, что сотрудники посольства РФ пытались вербовать новых информаторов, вести радиоразведку и покупать передовые технологии.