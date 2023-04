Посли США та Британії відреагували на нові ракетні удари РФ по українських містах

Посли США та Британії відреагували на російські ракетні удари по українських містах в ніч на 28 квітня, внаслідок яких загинули щонайменш 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мелінда Сіммонс близько 5 ранку написала короткий твіт про "радощі досвітніх повітряних тривог", а пізніше вдень відреагувала на наслідки нічних атак.

"У мене в Умані є друзі, яким довелося серед ночі вибігати з квартири. Від цього атака минулої ночі не мала би сприйматися гіршою за інші, але коли особисто знаєш людей, які постраждали, це неминуче буде так. Знання, що колись за ці атаки буде відповідальність, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за цю думку", – написала посол.

I have friends in #Uman who had to run from their apartment. It shouldn’t make last night’s 🇷🇺 air strikes feel worse than others but knowing people who are affected, inevitably it does. That justice will come for these attacks is poor comfort right now but I hold on to it.