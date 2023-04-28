Посли США та Британії відреагували на нові ракетні удари РФ по українських містах

Посли США та Британії відреагували на російські ракетні удари по українських містах в ніч на 28 квітня, внаслідок яких загинули щонайменш 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мелінда Сіммонс близько 5 ранку написала короткий твіт про "радощі досвітніх повітряних тривог", а пізніше вдень відреагувала на наслідки нічних атак.

"У мене в Умані є друзі, яким довелося серед ночі вибігати з квартири. Від цього атака минулої ночі не мала би сприйматися гіршою за інші, але коли особисто знаєш людей, які постраждали, це неминуче буде так. Знання, що колись за ці атаки буде відповідальність, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за цю думку", – написала посол.

I have friends in #Uman who had to run from their apartment. It shouldn’t make last night’s 🇷🇺 air strikes feel worse than others but knowing people who are affected, inevitably it does. That justice will come for these attacks is poor comfort right now but I hold on to it. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 28, 2023

"Ще більше трагічно втрачених життів через те, що російська ракета знову поцілила у житловий будинок. Росія все ще не зрозуміла, що це варварство лише зміцнює рішучість українців і поглиблює нашу готовність підтримувати Україну у боротьбі", – відреагувала посол США Бріджит Брінк.

More lives tragically lost as Russia’s missiles hit another apartment building. Russia still hasn’t learned that its brutality only reinforces Ukrainian resolve and deepens our commitment to support 🇺🇦 in the fight. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 28, 2023

Як відомо, у ніч на п’ятницю Росія здійснила черговий ракетний удар по українських містах. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, підтвердили загибель вже 10 людей.

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина.

Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир внаслідок падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок у місті Українка на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.