Послы США и Британии отреагировали на новые ракетные удары РФ по украинским городам

Послы США и Великобритании отреагировали на российские ракетные удары по украинским городам в ночь на 28 апреля, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс около 5 утра написала короткий твит о "радостях предрассветных воздушных тревог", а позже днем отреагировала на последствия ночных атак.

"У меня в Умани есть друзья, которым пришлось среди ночи выбегать из квартиры. От этого атака прошлой ночью не должна была бы восприниматься хуже других, но когда лично знаешь людей, которые пострадали, это неизбежно. Знание, что когда-то за эти атаки будет ответственность, сейчас не очень утешает, но я держусь за эту мысль", – написала посол.

I have friends in #Uman who had to run from their apartment. It shouldn’t make last night’s 🇷🇺 air strikes feel worse than others but knowing people who are affected, inevitably it does. That justice will come for these attacks is poor comfort right now but I hold on to it.