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США через Світовий банк надають Україні ще $1,25 млрд на медзаклади, рятувальників та освіту

Субота, 29 квітня 2023, 11:01

Україна через Світовий банк отримає від Агентства міжнародного розвитку США ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти.

Про це оголосила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще 1,25 мільярда доларів США на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", – зазначила посол.

Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни отримала через USAID понад 2900 генераторів.

Загальна вартість переданої Агентством допомоги для підготовки країни до зими – генераторів, коштів на оплату ремонтним бригадам, одягу та інших гуманітарних товарів – складає близько 400 млн доларів США.

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