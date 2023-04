США через Світовий банк надають Україні ще $1,25 млрд на медзаклади, рятувальників та освіту

Україна через Світовий банк отримає від Агентства міжнародного розвитку США ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти.

Про це оголосила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Пишаюся тим, що USAID через Світовий банк виділило ще 1,25 мільярда доларів США на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", – зазначила посол.

More support that makes a real difference. Proud that @USAID, through @WorldBank, disbursed another $1.25 billion to fund healthcare, education, emergency services, and more for the Ukrainian people under daily attack by Russia’s forces.