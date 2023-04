США через Всемирный банк выделяют Украине еще $1,25 млрд на медучреждения, спасателей и образование

Украина через Всемирный банк получит от Агентства международного развития США еще 1,25 млрд долларов на нужды в сфере здравоохранения, службы чрезвычайных ситуаций и образования.

Об этом объявила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

"Горжусь тем, что USAID через Всемирный банк выделило еще 1,25 миллиарда долларов США на финансирование здравоохранения, образования, спасательных служб и т.д. для украинского народа, который испытывает ежедневные нападения российских войск", – отметила посол.

More support that makes a real difference. Proud that @USAID, through @WorldBank, disbursed another $1.25 billion to fund healthcare, education, emergency services, and more for the Ukrainian people under daily attack by Russia’s forces.