На Міжнародному економічному форумі у Петербурзі вперше за кілька років очікують офіційного посадовця США – очільника федеральної комісії мистецтв Родні Мімса Кука.

Як заявляє російське "РИА Новости", про це Кук повідомив у коментарі агентству, пише "Європейська правда".

Кук сказав, що має підтвердження участі від організаторів Петербурзького міжнародного економічного форуму, який відбудеться 3-6 червня, та погодження з боку Держдепу США.

"Оргкомітет форуму і Держдеп США підтвердили, що я запрошений на пленарне засідання й виступ президента Путіна, і я буду там присутній", – цитує його російське агентство.

Зазначають, що це буде перша кілька років присутність американського посадовця на заході.

Родні Мімс Кук з січня 2026 року очолює федеральну комісію мистецтв США. Цей орган, зокрема, затверджував суперечливий проєкт бальної зали, яку за розпорядженням президента Дональда Трампа будують на місці знесеного східного крила Білого дому.

Раніше з’явилась інформація, що на форум до Санкт-Петербурга збирається їхати депутат Європарламенту з Люксембургу Фернан Картайзер і пропонував приєднуватись ішим колегам.

Приблизно рік тому Картайзер їздив до Москви говорити "про мир і права людини". На той час він ще входив до групи "Європейські консерватори і реформісти", після поїздки його вигнали з неї.