Президенти Чехії та Словаччини продовжують візит в Україні після ночівлі у Києві

Президенти Чехії та Словаччини почали другий день візиту до України, на який запланували поїздку у регіони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вранці опублікувала краєвид на Софіївську площу та зазначила, що далі вирушає до регіонів України.

Woke up to a sunny & calm morning in #Kyiv, after yesterday’s day of meetings, which were partly interrupted by air raid alerts. En route to the regions now. pic.twitter.com/9PgQ4NadmV