Президенти Чехії та Словаччини продовжують візит в Україні після ночівлі у Києві

Президенти Чехії та Словаччини почали другий день візиту до України, на який запланували поїздку у регіони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вранці опублікувала краєвид на Софіївську площу та зазначила, що далі вирушає до регіонів України.

Woke up to a sunny & calm morning in #Kyiv, after yesterday’s day of meetings, which were partly interrupted by air raid alerts. En route to the regions now. pic.twitter.com/9PgQ4NadmV — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 29, 2023

Президент Чехії Петр Павел згодом написав, що перебуває у Дніпрі. Точно невідомо, чи лідери поїхали туди разом.

"Сьогодні я поїхав далі на схід, щоби продемонструвати, що Чехія серйозно ставится до ідеї патронатства над Дніпропетровською областю. Запевнив губернатора Сергія Лисака, що у процесі відбудови вони не будуть сам на сам", – розповів президент у своєму Twitter.

Posunout se od pomoci ke spolupráci je teď na Ukrajině hlavním cílem. Ten nekončí v Kyjevě.



Dnes jsem zamířil dál na východ, abych ukázal, že ČR to s patronátem nad Dněpropetrovskou oblastí myslí vážně. Ujistil jsem gubernátora Serhiye Lysaka, že na rekonstrukci nejsou sami. pic.twitter.com/xDkOPLpNGf — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

У коментарi ČT він сказав, що Чехія планує передусім зупинитися на підтримці гуманітарного характеру – для внутрішньо переміщених осіб, закладів охорони здоров’я, транспорту, енергетичного сектора, освіти.

Раніше президент оголосив, що Чехія відкриє генеральне консульство у Дніпрі, що допоможе розвивати співпрацю.

Нагадаємо, президенти Чехії та Словаччини прибули до Києва вранці 28 квітня, одразу після масованої ракетної атаки РФ по українських містах.

Увечері частину програми їм довелося провести в укритті через нову повітряну тривогу.

Іноземні топ-посадовці досить рідко залишаються в Україні з ночівлею у рамках візитів під час повномасштабної війни.