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Президенти Чехії та Словаччини продовжують візит в Україні після ночівлі у Києві

Субота, 29 квітня 2023, 13:12

Президенти Чехії та Словаччини почали другий день візиту до України, на який запланували поїздку у регіони.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президентка Словаччини Зузана Чапутова вранці опублікувала краєвид на Софіївську площу та зазначила, що далі вирушає до регіонів України.

Президент Чехії Петр Павел згодом написав, що перебуває у Дніпрі. Точно невідомо, чи лідери поїхали туди разом. 

"Сьогодні я поїхав далі на схід, щоби продемонструвати, що Чехія серйозно ставится до ідеї патронатства над Дніпропетровською областю. Запевнив губернатора Сергія Лисака, що у процесі відбудови вони не будуть сам на сам", – розповів президент у своєму Twitter.

У коментарi ČT він сказав, що Чехія планує передусім зупинитися на підтримці гуманітарного характеру – для внутрішньо переміщених осіб, закладів охорони здоров’я, транспорту, енергетичного сектора, освіти. 

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Раніше президент оголосив, що Чехія відкриє генеральне консульство у Дніпрі, що допоможе розвивати співпрацю.  

Нагадаємо, президенти Чехії та Словаччини прибули до Києва вранці 28 квітня, одразу після масованої ракетної атаки РФ по українських містах.  

Увечері частину програми їм довелося провести в укритті через нову повітряну тривогу. 

Іноземні топ-посадовці досить рідко залишаються в Україні з ночівлею у рамках візитів під час повномасштабної війни.

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Чехія Словаччина Війна з РФ