Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве
Президенты Чехии и Словакии начали второй день визита в Украину, на который запланировали поездку в регионы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Президент Словакии Зузана Чапутова утром опубликовала вид на Софиевскую площадь и отметила, что дальше отправляется в регионы Украины.
Woke up to a sunny & calm morning in #Kyiv, after yesterday’s day of meetings, which were partly interrupted by air raid alerts. En route to the regions now. pic.twitter.com/9PgQ4NadmV— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 29, 2023
Президент Чехии Петр Павел позже написал, что находится в Днепре. Точно неизвестно, поехали ли лидеры туда вместе.
"Сегодня я поехал дальше на восток, чтобы продемонстрировать, что Чехия серьезно относится к идее патронатства над Днепропетровской областью. Заверил губернатора Сергея Лысака, что в процессе восстановления они не будут один на один", – рассказал президент в своем Twitter.
Posunout se od pomoci ke spolupráci je teď na Ukrajině hlavním cílem. Ten nekončí v Kyjevě.— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023
Dnes jsem zamířil dál na východ, abych ukázal, že ČR to s patronátem nad Dněpropetrovskou oblastí myslí vážně. Ujistil jsem gubernátora Serhiye Lysaka, že na rekonstrukci nejsou sami. pic.twitter.com/xDkOPLpNGf
В комментарии ČT он сказал, что Чехия планирует прежде всего сфокусироваться на поддержке гуманитарного характера – для внутренне перемещенных лиц, учреждений здравоохранения, транспорта, энергетического сектора, образования.
Ранее президент объявил, что Чехия откроет генеральное консульство в Днепре, что поможет развивать сотрудничество.
Напомним, президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев утром 28 апреля, сразу после массированной ракетной атаки РФ по украинским городам.
Вечером часть программы им пришлось провести в укрытии из-за новой воздушной тревоги.
Иностранные топ-чиновники довольно редко остаются в Украине с ночевкой в рамках визитов во время полномасштабной войны.