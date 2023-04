Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве

Президенты Чехии и Словакии начали второй день визита в Украину, на который запланировали поездку в регионы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Словакии Зузана Чапутова утром опубликовала вид на Софиевскую площадь и отметила, что дальше отправляется в регионы Украины.

Woke up to a sunny & calm morning in #Kyiv, after yesterday’s day of meetings, which were partly interrupted by air raid alerts. En route to the regions now. pic.twitter.com/9PgQ4NadmV