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Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве

Суббота, 29 апреля 2023, 13:12

Президенты Чехии и Словакии начали второй день визита в Украину, на который запланировали поездку в регионы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Словакии Зузана Чапутова утром опубликовала вид на Софиевскую площадь и отметила, что дальше отправляется в регионы Украины.

Президент Чехии Петр Павел позже написал, что находится в Днепре. Точно неизвестно, поехали ли лидеры туда вместе.

"Сегодня я поехал дальше на восток, чтобы продемонстрировать, что Чехия серьезно относится к идее патронатства над Днепропетровской областью. Заверил губернатора Сергея Лысака, что в процессе восстановления они не будут один на один", – рассказал президент в своем Twitter.

В комментарии ČT он сказал, что Чехия планирует прежде всего сфокусироваться на поддержке гуманитарного характера – для внутренне перемещенных лиц, учреждений здравоохранения, транспорта, энергетического сектора, образования.

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Ранее президент объявил, что Чехия откроет генеральное консульство в Днепре, что поможет развивать сотрудничество.

Напомним, президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев утром 28 апреля, сразу после массированной ракетной атаки РФ по украинским городам.

Вечером часть программы им пришлось провести в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

Иностранные топ-чиновники довольно редко остаются в Украине с ночевкой в рамках визитов во время полномасштабной войны.

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