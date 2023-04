Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і головний дипломат Євросоюзу провели у Брюсселі двосторонню зустріч.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з офіційного Twitter високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ – дипломатичному відомстві Євросоюзу, та що вони обговорили стан справ у напрямках роботи ЄС для підтримки України.

Happy to have welcomed my friend @DmytroKuleba this evening at the @eu_eeas to review together EU work strands in support of Ukraine.



We will continue supporting #Ukraine for as long as it takes & we will continue to impose a heavy price on Russia until it ceases its aggression. pic.twitter.com/r8kuZNiroz