Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і головний дипломат Євросоюзу провели у Брюсселі двосторонню зустріч.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з офіційного Twitter високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ – дипломатичному відомстві Євросоюзу, та що вони обговорили стан справ у напрямках роботи ЄС для підтримки України.

Happy to have welcomed my friend @DmytroKuleba this evening at the @eu_eeas to review together EU work strands in support of Ukraine.



We will continue supporting #Ukraine for as long as it takes & we will continue to impose a heavy price on Russia until it ceases its aggression. pic.twitter.com/r8kuZNiroz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 3, 2023

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - зазначив Жозеп Боррель.

Доповнено. Згодом про зустріч розповів і Дмитро Кулеба.

"Ми сфокусувалися на обговоренні кроків, які допоможуть прискорити ініціативу ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також способів роззширити підтримку в рамках Європейського фонду миру. На додачу, ми обговорили майбутні контакти між ЄС і Китаєм", - написав міністр закордонних справ України.

I started my visit to Brussels by meeting with @JosepBorrellF. We focused on steps to speed up the EU initiative to procure ammunition for Ukraine, as well as ways to expand support within the European Peace Facility. Additionally, we discussed the forthcoming EU-China contacts. pic.twitter.com/uEMzkxkJKj — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2023

Нагадаємо, про візит Кулеби до Брюсселя та заплановану з Боррелем зустріч було відомо заздалегідь.

4 квітня Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО, що до цього майже шість років блокувала Угорщина, та проведе ще низку двосторонніх зустрічей.