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Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі

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Вівторок, 4 квітня 2023, 09:14

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і головний дипломат Євросоюзу провели у Брюсселі двосторонню зустріч.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з офіційного Twitter високого представника ЄС Жозепа Борреля. 

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ – дипломатичному відомстві Євросоюзу, та що вони обговорили стан справ у напрямках роботи ЄС для підтримки України.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - зазначив Жозеп Боррель. 

Доповнено. Згодом про зустріч розповів і Дмитро Кулеба.

"Ми сфокусувалися на обговоренні кроків, які допоможуть прискорити ініціативу ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також способів роззширити підтримку в рамках Європейського фонду миру. На додачу, ми обговорили майбутні контакти між ЄС і Китаєм", - написав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, про візит Кулеби до Брюсселя та заплановану з Боррелем зустріч було відомо заздалегідь. 

4 квітня Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО, що до цього майже шість років блокувала Угорщина, та проведе ще низку двосторонніх зустрічей.

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