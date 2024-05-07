Як українські протестанти лобіювали рішення Конгресу США по відновленню допомоги Україні

Конгрес США пів року не міг схвалити пакет допомоги на суму близько 61 мільярд доларів для України за запитом адміністрації президента Джо Байдена.

У лютому допомогу проголосував Сенат, а в Палаті представників цю допомогу не ставив на голосування спікер Майк Джонсон.

Весь цей час українці намагалися достукатися до спікера – урядовці, політики, ветерани, родичі загиблих, всі просили про допомогу. Серед цих численних прохачів були і ті, хто говорив зі спікером однією мовою – мовою віруючих християн.

Докладніше про це – в статті головної виконавчої редакторки Української служби "Голосу Америки" Тетяни Ворожко Перемога на релігійному фронті: як спікера Джонсона переконали відновити допомогу США Україні. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

2 березня цього року мешканець Одеси Сергій Гайдаржі втратив дружину і сина через атаку російським безпілотником.

Впродовж багатьох місяців українській ППО не вистачає засобів, щоб відбивати атаки російських ракет і дронів. Покращити ситуацію могло ухвалення пакету допомоги на суму близько 61 мільярд доларів для України за запитом адміністрації президента Байдена, який на пів року застряг в Конгресі.

Лише за три дні до вирішального голосування 20 квітня зі спікером говорила делегація з України, до якої входив і Сергій Гайдаржі, український баптист і зять одеського баптистського пастора. У розмові з "Голосом Америки" він сказав, що спікер уже знав про трагедію його родини.

Ця зустріч стала кульмінацією місяців кулуарних зусиль українських протестантів та їхніх союзників у Сполучених Штатах, щоб донести до членів Конгресу США від Республіканської партії повідомлення про те, чому українці не можуть здатися у боротьбі проти росіян.

Вони говорили про переслідування українських вірян, вбивства священників і пасторів російськими військами на окупованих територіях, руйнування церков, молитовних будинків, християнських університетів внаслідок російських ракетних і безпілотних атак по решті території України.

За деякими з цих зусиль стояв уродженець Оклахоми Стівен Мур, який упродовж семи років Мур працював керівником апарату одного з лідерів Республіканської партії в Палаті представників, після чого рік жив в Україні.

На п’ятий день повномасштабної війни Мур повернувся в Україну і заснував громадську організацію Ukraine Freedom Project (UFP), яка почала доставляти допомогу на прифронтові території для місцевих жителів та ЗСУ.

Починаючи із вересня 2023 року Мур, його друг Карл Алгрен, який також працював керівником апарату конгресмена-республіканця, та виконавча директорка UFP Анна Швецова зустрілися з близько 100 членами Конгресу та працівниками їхніх офісів, розповідаючи їм про переслідування українських протестантів росіянами.

Вони також запустили вебсайт RussiaTorturesChristians.org, на якому розміщено відеосвідчення українських вірян, які пережили тортури російських військових, а також – рекламу у соцмережах в окрузі спікера Джонсона і ще в 16 виборчих округах.

Адвокаційна група Razom for Ukraine також доєдналася до цих зусиль.

"Ми спонсорували рекламний щит з улюбленим біблійним віршем Майка Джонсона. Це уривок із Книги Естер", – каже старша радниця Razom Мелінда Герінг.

Razom розмістив 6 рекламних щитів у Луїзіані, на яких зображено фото зруйнованої баптистської церкви у Бердянську з цією біблійною цитатою, у тому числі один перед церквою, до якої ходить спікер Джонсон у місті Шривпорт.

Razom, UFP та інші організації спонсорували чимало поїздок українських релігійних лідерів до США та допомагали в організації їхніх зустрічей з членами Конгресу.

Спікер не покладався лише на слова одновірців з України.

На його стіл лягали численні звіти, підготовлені американськими урядовими організаціями та спецслужбами.

Кампанія, до якої долучилися сотні людей у США та Україні, була побудована на десятиліттях співпраці протестантських громад обох країн.

20-го квітня спікер Джонсон все ж виніс на голосування в Палаті представників законопроєкт про допомогу Україні і його очікувано схвалили.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Ворожко Перемога на релігійному фронті: як спікера Джонсона переконали відновити допомогу США Україні.