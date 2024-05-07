Глава МЗС Латвії вважає, що всі держави мають бойкотувати "інавгурацію" Путіна

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає, що жодна країна світу не повинна відправляти своїх представників на "інавгурацію" глави Кремля Владіміра Путіна.

Про це вона сказала, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Браже зазначила, що Путін є главою держави-агресора, що порушила найосновніші частини Статуту ООН.

"Це лідер, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за воєнні злочини, щодо якого прокурори видали ордер. Жодна країна не повинна брати участі на рівні глав дипмісій, жодна країна взагалі не повинна брати участі (в "інавгурації". – Ред.)", – сказала Браже.

Реклама:

За даними ЗМІ, на "інавгурацію" Путіна у вівторок прийдуть дипломати щонайменше шести країн ЄС - Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.