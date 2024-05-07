У Німеччині сталася пожежа в будинку для літніх людей, є загиблі і постраждалі
У німецькому місті Геттінген одна людина загинула і ще кілька постраждали внаслідок нічної пожежі у соціальному закладі.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Пожежа спалахнула вночі у будинку для літніх людей у Геттінгені. Внаслідок неї один з мешканців закладу загинув і ще один отримав серйозні опіки; двоє людей постраждали від отруйного диму, але загрози для їхнього життя немає.
На ранок пожежу загасили, тривають заходи з провітрювання і наведення ладу. Причини нещасного випадку поки невідомі.
Нагадаємо, минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.
На початку весни чотири людини загинули в результаті пожежі в будинку для літніх людей в Бедбург-Гау в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.