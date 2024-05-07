Угорщина побачила "позитивні ознаки" у переговорах з Україною щодо прав меншин

Державний секретар закордонних справ Угорщини Трістан Азбей заявив, що в останні тижні стали помітні "позитивні ознаки" щодо виконання Україною угорських вимог про права нацменшин.

Про це Азбей сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Азбей нагадав, що Угорщина вимагає від українського керівництва повного відновлення прав угорської меншини в Україні, "які порушувались чи були зменшені щонайменше з 2015 року"ю

"Ми вимагаємо відновлення мовних і освітніх прав у щоденному житті угорської меншини. Це те, про що ми говоримо з Україною роками. В останні тижні ми помітили деякі позитивні ознаки. Але необхідно ще якийсь час зачекати, перш ніж усі вимоги щодо прав меншин будуть виконані", – сказав представник угорського МЗС.

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Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак 3 травня повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто "в межах постійного діалогу".

Єрмак і Сійярто "обговорили ключові питання українсько-угорських відносин" та запланували "подальші кроки для розвитку співпраці".

Наприкінці квітня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторив, що Угорщина не відступає від своєї ключової вимоги для зустрічі Віктора Орбана і Володимира Зеленського – відновлення всіх прав угорської меншини, які та мала у 2015 році.

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