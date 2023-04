Кулеба встретился с главным дипломатом ЕС в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и главный дипломат Евросоюза провели в Брюсселе двустороннюю встречу.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из официального Twitter высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что рад приветствовать Кулебу в Европейской службе внешних дел - дипломатическом ведомстве Евросоюза, и что они обсудили состояние дел в направлениях работы ЕС для поддержки Украины.

Happy to have welcomed my friend @DmytroKuleba this evening at the @eu_eeas to review together EU work strands in support of Ukraine.



We will continue supporting #Ukraine for as long as it takes & we will continue to impose a heavy price on Russia until it ceases its aggression. pic.twitter.com/r8kuZNiroz