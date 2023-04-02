Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у неділю підтримав заклики української сторони до реформування Організації Об’єднаних Націй з огляду на головування в Раді Безпеки Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Погоджуюсь із Володимиром Зеленським: Рада Безпеки ООН потребує реформування", – зазначив очільник чеської дипломатії.

"Останнім доказом цього є те, що в інституції, яка мала б забезпечувати мир, головує держава, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу", – додав Ліпавський.

Souhlasím s @ZelenskyyUa, že Radu bezpečnosti OSN je potřeba reformovat. Posledním důkazem je skutečnost, že instituci, která má zajišťovat mír, začal předsedat stát, který porušuje Chartu OSN 🇺🇳 a svým barbarským chováním ohrožuje bezpečnost celého světa. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 2, 2023

У вечірньому зверненні в суботу Зеленський, коментуючи початок головування Росії в Радбезі ООН, наголосив, що "не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН".

"Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир", – додав він.

Як повідомлялось, Росія протягом квітня 2023 року головуватиме в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Головування в Радбезі ООН змінюється за ротаційним принципом кожного місяця, причому кожна наступна країна обирається в порядку англійського алфавіту серед чинного складу органу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради Безпеки ООН не дати РФ зловживати її головуванням у цьому органі. А міністр закордонних справ Литви привітав обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель.