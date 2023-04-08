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Китай почав військові навчання довкола Тайваню після візиту лідерки острова до США

Субота, 8 квітня 2023, 09:48

Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

Східне командування китайської армії заявило, що маневри є "серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету". 

У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської і повітряної компоненти. 

Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО. 

Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків. 

Китай почав навчання через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до США, під час якого вона у тому числі зустрічалася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. 

Пекін неодноразово наполягав, що візиту не має бути, і погрожував "сильними й рішучими заходами", а після нього оголосив додаткові санкції проти осіб з Тайваню і США. 

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Китай

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