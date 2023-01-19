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У Франції заблокували кошти кремлівського телеканалу RT

Четвер, 19 січня 2023, 19:52

Франція заморозила кошти кремлівського пропагандистського каналу RT France, через що він може припинити своє існування.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

"Всі кошти на рахунку заморожені на вимогу Головного управління казначейства", - написала шеф-редактор телеканалу Ксенія Федорова у внутрішній записці, яка потрапила в розпорядження видання.

Вона додала, що це робить "неможливим" продовження роботи "в тих же умовах, що і раніше".

Як пише Федорова, заморожування коштів ґрунтується на дев'ятому раунді санкцій ЄС проти Росії, ухваленому в грудні, і означає, що RT France, ймовірно, не зможе виплачувати зарплати і підрядникам.

За словами одного зі співробітників, у колективі існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп "пропагандист".

У березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

Незважаючи на санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

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Франція роспропаганда

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