Канада готує санкції проти корупціонерів та порушників прав людини у Молдові

Канада має намір запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб у Молдові, які займаються корупцією чи порушують права людини.

Про це повідомили у офісі глави уряду Канади за підсумками зустрічі між прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та президенткою Молдови Маєю Санду повідомляє "Європейська правда".

"Канада також оголосила про намір запровадити новий пакет санкцій відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи у зв'язку з незаконним і жорстоким вторгненням та окупацією України Росією.

Ці нові правила дозволять Канаді запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб у Молдові, які систематично порушують права людини, ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку або причетні до значних корупційних діянь", – заявили в офісі Трюдо.

Глава уряду Канади також оголосив, що за допомогою програми партнерства технічної допомоги та у співпраці з Офісом уповноваженого з питань федеральної юстиції Канади країна відправить канадських суддів до Молдови для обміну досвідом, щоб посилити інституційну спроможність і зміцнити підзвітність і доброчесність суддів.

На додаток до цього Канада розпочне втілення у Молдові проєкту, що допоможе покращити спроможність Національної поліції Молдови підтримувати безпеку, особливо у регіонах зі значною кількістю біженців та мігрантів.

Нагадаємо, Молдова раніше закликала партнерів і Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.

У кінці квітня ЄС схвалив новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови.

За даними ЗМІ, у санкційному списку мають опинитись щонайменше двоє імен – Ілан Шор, засновник і донор однойменної проросійської партії, яка стоїть за антиурядовими протестами, та Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, якого звинувачували в тіньовому впливі на молдовську владу.