Канада готовит санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека в Молдове

Канада намерена ввести санкции против физических и юридических лиц в Молдове, которые занимаются коррупцией или нарушают права человека.

Об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам встречи между премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Молдовы Майей Санду, сообщает "Европейская правда".

"Канада также объявила о намерении ввести новый пакет санкций в соответствии с Законом о специальных экономических мерах в связи с незаконным и жестоким вторжением и оккупацией Украины Россией.

Эти новые правила позволят Канаде вводить санкции против физических и юридических лиц в Молдове, которые систематически нарушают права человека, ставят под угрозу международный мир и безопасность или причастны к значительным коррупционным деяниям", – заявили в офисе Трюдо.

Глава правительства Канады также объявил, что с помощью программы партнерства технической помощи и в сотрудничестве с Офисом уполномоченного по вопросам федеральной юстиции Канады страна отправит канадских судей в Молдову для обмена опытом, чтобы усилить институциональную способность и укрепить подотчетность и добропорядочность судей.

В дополнение к этому Канада начнет воплощение в Молдове проекта, который поможет улучшить способность Национальной полиции Молдовы поддерживать безопасность, особенно в регионах со значительным количеством беженцев и мигрантов.

Напомним, Молдова ранее призвала партнеров и Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.

В конце апреля ЕС одобрил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы.

По данным СМИ, в санкционном списке должны оказаться как минимум два имени – Илан Шор, основатель и донор одноименной пророссийской партии, которая стоит за антиправительственными протестами, и Влад Плахотнюк – молдовский олигарх, которого обвиняли в теневом влиянии на молдовскую власть.