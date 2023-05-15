Ердоган і його основний суперник прокоментували результати першого туру виборів президента

Чинний глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попередні результати голосування президентських і парламентських демонструють великий відрив Партії справедливості та розвитку та її кандидата від інших політичних сил країни.

Про це він сказав в ході виступу перед своїми прихильниками в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган зазначив, що готовий до другого туру виборів президента, а також подякував кожному виборцю, який його підтримав.

"Переможцем на виборах незалежно від показників стала Туреччина та її народ. Голосування 14 травня стало одним із найрекордніших за явкою в історії виборчих процесів нашої країни. Протягом усієї політичної кар'єри, ми виявляли повагу до волі народу. Висловлюємо повагу до думки виборців і на поточних виборах та всіх наступних", – зазначив він.

У свою чергу лідер опозиційної Республіканської народної партії та кандидат від об'єднаних сил опозиції Кемаль Киличдароглу заявив, що впевнений у своїй перемозі у другому турі.

"Дані продовжують надходити просто зараз. Якщо наш народ скаже: "другий тур", ми це приймаємо. Ми обов'язково виграємо ці вибори у другому турі. Це всі побачать", – наводить слова Киличдароглу телеканал NTV.

За результатами підрахунку 98.55% голосів на виборах президента Туреччини Ердоган набирає 49.34%, а Киличдароглу – 45.00%. Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.

За даними одного з останніх опитувань, Ердоган відстає у симпатіях виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.