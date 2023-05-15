Эрдоган и его основной соперник прокомментировали результаты первого тура выборов президента

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительные результаты голосования президентских и парламентских демонстрируют большой отрыв Партии справедливости и развития и ее кандидата от других политических сил страны.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган отметил, что готов ко второму туру выборов президента, а также поблагодарил каждого избирателя, который его поддержал.

"Победителем на выборах независимо от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих", – отметил он.

В свою очередь лидер оппозиционной Республиканской народной партии и кандидат от объединенных сил оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре.

"Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: "второй тур", мы это принимаем. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Это все увидят", – приводит слова Кылычдароглу телеканал NTV.

По результатам подсчета 98.55% голосов на выборах президента Турции Эрдоган набирает 49.34%, а Кылычдароглу – 45.00%. Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.