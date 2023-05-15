В Австрії в поїзді крутили промови Гітлера: підозрюють двох пасажирів

Щодо двох пасажирів австрійської залізничної компанії ÖBB розпочали розслідування після того, як вони увімкнули в поїзді промови нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Про це йдеться в публікації Der Standard, повідомляє "Європейська правда".

У всіх вагонах поїзда Railjet, який у неділю прямував із міста Брегенц до Відня, пасажири почули промови Гітлера, а також вигуки "Хайль Гітлер" і "Зіг хайль" замість звичних оголошень для подорожувальників.

Це зокрема зафільмував австрійський депутат від "Зелених" Девід Штьогмюллер, який поділився коротким записом у Twitter.

Gerade wurde im RailJet 661 mehrmals „Sieg Heil“ rufe durch das Lautsprechersystem ausgestrahlt! Die Zugbegleiterin komplett hilflos @unsereOEBB ich hoffe es erfolgt Anzeige und schleunigst Aufklärung! pic.twitter.com/S8kx5ZnnpZ — David Stögmüller (@Stoegmueller) May 14, 2023

Після аналізу відеозаписів із камер спостереження ÖBB визначила двох імовірно причетних до інциденту й передала дані поліції. Стверджується, що вони не є працівниками залізниці, а були пасажирами на тому поїзді.

Станом на ранок понеділка підозрюваних ще не допитали.

Відомо, що це не перший подібний інцидент, але раніше про відтворення записів із Гітлером не повідомлялось.

В ÖBB припускають, що пасажири якимось чином отримали ключ від кабіни з переговорним пристроєм, який є в кожного працівника залізниці, й так відтворювали записи.

Нагадаємо, в березні національна залізнична компанія Нідерландів ProRail була змушена зупинити рух поїздів на півдні через те, що під залізничною колією почали рити нори борсуки.