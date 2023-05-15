В Австрии в поезде крутили речи Гитлера: подозревают двух пассажиров

В отношении двух пассажиров австрийской железнодорожной компании ÖBB начали расследование после того, как они включили в поезде речи нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Об этом говорится в публикации Der Standard, сообщает "Европейская правда".

Во всех вагонах поезда Railjet, который в воскресенье следовал из города Брегенц в Вену, пассажиры услышали речи Гитлера, а также возгласы "Хайль Гитлер" и "Зиг хайль" вместо привычных объявлений для путешественников.

Это в частности снял австрийский депутат от "Зеленых" Дэвид Штьогмюллер, который поделился короткой записью в Twitter.

Gerade wurde im RailJet 661 mehrmals „Sieg Heil“ rufe durch das Lautsprechersystem ausgestrahlt! Die Zugbegleiterin komplett hilflos @unsereOEBB ich hoffe es erfolgt Anzeige und schleunigst Aufklärung! pic.twitter.com/S8kx5ZnnpZ — David Stögmüller (@Stoegmueller) May 14, 2023

После анализа видеозаписей с камер наблюдения ÖBB определила двух вероятно причастных к инциденту и передала данные полиции. Утверждается, что они не являются работниками железной дороги, а были пассажирами на том поезде.

По состоянию на утро понедельника подозреваемых еще не допросили.

Известно, что это не первый подобный инцидент, но ранее о воспроизведении записей с Гитлером не сообщалось.

В ÖBB предполагают, что пассажиры каким-то образом получили ключ от кабины с переговорным устройством, которое есть у каждого работника железной дороги, и так воспроизводили записи.

Напомним, в марте национальная железнодорожная компания Нидерландов ProRail была вынуждена остановить движение поездов на юге из-за того, что под железнодорожными путями начали рыть норы барсуки.